In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder op de woensdag is gebeurd.

Deze podcast gaat over een idee dat de Nederlandse BOA Bond (NBB) heeft geopperd aan het adres van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De bond wil namelijk dat er een spoedprocedure komt, die ervoor moet zorgen dat bui­ten­ge­woon op­sporings­amb­te­naren (boa's) worden bewapend met een wapenstok en pepperspray.

Aanleiding voor het verzoek is de vele geweldsincidenten en dreigende situaties waarin boa's terechtkomen. Maar zijn wapens de juiste oplossing en kan dit idee wel uitgevoerd worden of zitten er nog haken en ogen aan vast? We vragen het aan NBB-voorzitter Ruud Kuin.

Deel je mening en abonneer

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Bevalt deze middageditie van onze podcast of mis je wellicht iets wat de afleveringen nog completer zou maken? Reageer hieronder via ons discussieplatform NUjij.