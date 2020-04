In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Bondskanselier Angela Merkel praat deze woensdag met de Duitse deelstaten over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen in het land. Virlogen zijn daarover verdeeld, en zij worden dan ook graag naar voren geschoven door politici om duidelijk te maken waarom een versoepeling wel of niet moet gebeuren.

In de Dit wordt het nieuws podcast praten we hierover verder met Hanco Jürgens, Duitslandkenner van het Duitsland Instituut Amsterdam bij de UvA.

