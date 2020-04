In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het afgelopen Paasweekend is voor velen normaal gesproken het moment om even de deur uit te gaan voor bijvoorbeeld een bezoek aan familie, de bouwmarkt of een woonboulevard. Door de uitbraak van het coronavirus was dit jaar echter het devies: blijf thuis als je niet de deur uit hoeft.

In hoeverre heeft Nederland dat advies opgevolgd? We vragen het in deze Dit wordt het nieuws-aflevering aan de politie, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de kustwacht.

