Naar verluidt komt vrijdag de Opperste Volksvergadering bijeen in Noord-Korea. Dit is officieel de hoogste machtsinstantie van het land. Bijna zevenhonderd parlementariërs komen maximaal twee keer per jaar samen en dan vooral om de beslissingen goed te keuren die al door de heersende Arbeiderspartij werden genomen.

De groot vraag is of de coronacrisis een onderdeel van de vergadering zal zijn. Hoe het land dit virus aanpakt en hoe dat verschilt met Zuid-Korea, vragen wij aan hoogleraar Koreastudies, Remco Breuker.

