De Nederlandse economie krijgt een harde klap te verwerken door de coronacrisis. Steviger zelfs dan de financiële crisis in 2009. Dat laat de Rabobank weten in een nieuw rapport dat ze donderdag publiceren. We gaan hierover in gesprek met Hugo Erken, hoofd internationale economie en Frank van Es, senior econoom van de Rabobank. Want wat zullen de gevolgen zijn voor Nederland?

