Hij heeft elf weken geduurd, maar de lockdown van de stad waar het coronavirus uitbrak is opgeheven. Mensen in Wuhan kunnen zich weer vrij bewegen en zonder toestemming door China reizen, mits ze geen klachten meer hebben.

In februari spraken wij al met de Nederlander Jaïr Potjer, die al langer in Wuhan woont. Hij koos ervoor om niet naar Nederland terug te keren toen de stad op slot ging. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen drie maanden in quarantaine?

