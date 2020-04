In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Hoe moet je omgaan met het onbekende? Oftewel wat doe je met het idee dat je mogelijk corona hebt, maar daar geen bewijs voor hebt omdat je niet bent getest? Volgens psychiater Damiaan Denys van het AMC moeten we leren omgaan met onzekerheid, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.