In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Voetbalclubs vergaderen met de KNVB over het verdere verloop van de competitie. Vanwege de coronamaatregelen liggen de Eredivisie en de Keuken Kampioen divisie tot 1 juni stil.

Nu spelen er twee plannen hoe om te gaan met deze situatie: Meteen alles stopzetten of vooralsnog afwachten wat het RIVM later beslist. Je hoort NUsport-verslaggever Rypke Bakker.

