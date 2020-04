In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl.

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, die informatie pushen we als NU.nl dagelijks naar onze gebruikers. Maar waarom specifiek die cijfers? Wat kunnen we duidelijk krijgen op basis van die informatie en hoe kijken we naar andere cijfers die rondgaan? Waar moet je op letten en wat mag je vooral niet vergeten als er een getal wordt genoemd. Dat bespreken we in de Week van NU met NU.nl-redacteur en -samensteller Priscilla Slomp.

