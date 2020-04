In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze editie van de Dit wordt het nieuws-podcast gaan we langs bij het laboratorium Microvida in Roosendaal. In het lab wordt patiëntenmateriaal getest op het coronavirus.

Een vraag die veel de ronde doet is of Nederland wel genoeg aan het testen is op het COVID-19 virus. De wereldgezondheidsorganisatie gaf eerder al een helder advies aan alle landen: "Testen, testen en nog eens testen".

Doen wij als koud kikkerlandje wel genoeg? Dat gaan we uitzoeken. We gaan in gesprek met medisch moleculair microbioloog, Suzan Pas. Zij voert de testen uit op de aangeleverde monsters.

