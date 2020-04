In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast kijken we hoe Brazilië en president Jair Bolsonaro omgaan met het coronavirus. De Braziliaanse president bleef namelijk adviezen van gezondheidsexperts in de wind slaan. De maatregelen in het land zouden de economie vernietigen, aldus Bolsonaro. Hij introduceerde zelfs een campagne die de genomen maatregelen tegen het virus ondermijnt. Waarom doet hij dit? Dat vragen we aan Latijns-Amerika correspondent Marjon van Royen.

