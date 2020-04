In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De noodmaatregelen vanwege de coronacrisis zijn verlengd door het kabinet. Onder meer de horeca blijft hierdoor in ieder geval tot 28 april gesloten. Dat betekent spannende tijden voor ondernemers die wel zitten met doorlopende kosten zoals de huur van een pand en de salarissen van personeel.

Vanuit de overheid is er steun om ontslagen te voorkomen, maar het is nog maar de vraag of dat voldoende is? Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, hoor je hierover in de Dit wordt het nieuws-podcast.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.