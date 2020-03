In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze dinsdag worden de eerder genomen maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus waarschijnlijk verlengd. De eerdere bekendmaking van de maatregels kwam de ministers op veel kritiek te staan; het was niet duidelijk genoeg, iets wat premier Mark Rutte ook heeft toegegeven. Hoe zorgt de minister-president ervoor dat hij dinsdag duidelijke taal spreekt? Daarover gaan we in gesprek met politiek verslaggever Avinash Bhikhie.

