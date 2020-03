In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder op de maandag is gebeurd.

Groot onderzoek in Noord-Nederland naar waarom er zulke verschillen kunnen voorkomen bij de klachten van coronapatiënten. Sommige mensen hebben enkel last van mild gekuch, terwijl anderen vechten voor hun leven op de intensive care.

In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe wordt gekeken of er een verband kan worden gevonden. Hoe dat onderzocht wordt en waarom het belangrijk is, legt Lude Franke, hoogleraar genetica bij het UMC in Groningen, uit in de Dit wordt het nieuws-podcast.

