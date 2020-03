In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Om ons zorgpersoneel te beschermen tegen het coronavirus zijn er mondkapjes nodig. Door het hoge aantal patiënten raakt de voorraad hiervan op. Om dit tegen te gaan doneren heel veel partijen hun voorraad mondkapjes.

Een groep die een stap verder gaat, zijn ondernemers uit West-Friesland. Die zijn vorige week de actie Doneer een mondkapje begonnen. Door geld te doneren zorgen zij ervoor dat er mondkapjes uit China komen om het tekort terug te dringen.

Afgelopen weekend is de eerste lading van 100.000 mondkapjes gearriveerd in Nederland en deze zal verspreid worden onder ziekenhuizen. Doordat de actie zo'n succes is, is er al een nieuwe lading besteld van 300.000 stuks.

Over deze operatie gaan we in gesprek met woordvoerder Sun Walenkamp.

