In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl.

Nederland werkt inmiddels twee weken vanuit huis. Hoe zorg je er desondanks toch voor dat je werk en privé goed gescheiden houdt? Daarover praten we met hoogleraar Laura den Dulk van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zij is gespecialiseerd in de werk-privébalans.

Ook krijgen we tips van Andrea Tegel, content marketeer en receptontwikkelaar. Zij deelt enkele online initiatieven met ons en legt uit wat de virtuele vrijdagmiddagborrel is.

Tot slot belt NU.nl-techcoördinator Rutger Otto in. De kroegen, bioscopen en restaurants zijn dan wel gesloten, maar we blijven graag met elkaar in contact en Rutger legt uit welke apps daar perfect voor zijn.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.

Je vindt de Week van NU-podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag 's ochtends en 's middags uur op NU.nl.