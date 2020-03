In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder op de woensdag is gebeurd.

In deze podcast gaan we het hebben over hoe de Verenigde Staten omgaan met het coronavirus. De Amerikaanse president Donald Trump riep mensen op om twee weken in zelfquarantaine te gaan als ze recent in New York zijn geweest. Daarnaast is er een steunpakket van 2 biljoen dollar (1,85 biljoen euro) goedgekeurd.

Verder zei de gezondheidsorganisatie WHO deze week dat Europa momenteel nog het epicentrum van het virus is. Maar in potentie zou Amerika dat ook kunnen worden. Hoe erg de situatie in de VS is, vragen we aan Amerikadeskundige Willem Post.

