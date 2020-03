In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Olympische Spelen zijn officieel uitgesteld, maar de vraag is nog even naar wanneer? Dat is een van de knelpunten waar de organisatie van de Spelen mee te maken heeft. Wanneer past dit gigantische evenement op de volle kalender van volgend jaar?

Andere vraagstukken zijn: Hoe zit het met spelers die van plan waren te stoppen na de Spelen? En waarom kwam dit besluit zo laat, of kwam het misschien precies op tijd? Daarover hoor je NU.nl-sportjournalist Daan de Ridder.

