In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder op de dag is gebeurd.

Kinderen krijgen massaal thuis les in Nederland. Sinds de scholen zijn gesloten, is er snel omgeschakeld naar manieren om toch thuis les te kunnen geven. Vrijwel elke school heeft zijn eigen manier van werken.

In de Dit wordt het nieuws-podcast spreken we drie leerkrachten: wiskundedocent Bas van der Meij van het Vechtstede college in Weesp, Christa Donker, leerkracht aan groep 7 bij basisschool JP Sweelinck in Alphen aan den Rijn en Peter van Velthoven, leerkracht aan groep 8 bij de Tweemaster in Leiden. Hoe gaan zij om met deze nieuwe manier van lesgeven?

Deel je mening en abonneer

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Bevalt deze middageditie van onze podcast of mis je wellicht iets wat de afleveringen nog completer zou maken? Reageer hieronder via ons discussieplatform NUjij.