In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze week is het precies een jaar geleden dat Gökmen T. een spoor van vernieling achterliet in een tram in Utrecht. Na verschillende opmerkelijke zittingsdagen, zal hij vrijdag zijn straf voor de aanslag horen. Alles wat je hierover moet weten, hoor je van rechtbankverslaggever Lisa van der Wal.

