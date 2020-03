In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder op de donderdag is gebeurd.

We minderen massaal het contact met anderen. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Voor velen is het even een openbaring: te merken wat er plots allemaal niet meer kan en datgene te moeten laten wat we vroeger deden zonder er eigenlijk bij stil te staan.

Voor één specifieke groep is het nog een stuk lastiger. Dan gaat het om de eenzame ouderen. Daarover hoor je Jenny Gierveld, emeritus hoogleraar sociologie, thans verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

