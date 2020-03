In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Allerlei zorgmedewerkers die al afscheid hadden genomen van het werkveld en studenten die zelfs nog geen ervaring hebben, gaan helpen in de strijd tegen het coronavirus. Zorgminister Bruno Bruins staat namelijk toe dat voormalige artsen en verpleegkundigen zonder zogenoemde BIG-registratie aan de slag mogen.

Fijn dus, want extra mankracht is hard nodig. Maar welke risico's zijn daaraan verbonden? En over welke termijn spreken we eigenlijk? Daarover gaan we in gesprek met voorzitter René Héman van artsenorganisatie KNMG en voormalig militair verpleegkundige Ronald Laan.

