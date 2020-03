In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde maandag aan dat Frankrijk op slot gaat. De zogeheten lockdown geldt in principe voor twee weken en is ingezet om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

In deze Dit wordt het nieuws-podcast horen we van Nederlanders die in het Franse dorpje Melay wonen hoe het met ze gaat. We spreken Dick Goosen en de lokale ondernemers Roeland en Milou.

Deel je mening en abonneer

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl. Reageren kan hieronder via ons discussieplatform NUjij.