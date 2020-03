In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Europese voetbalbond UEFA bespreekt dinsdag hoe om te gaan met de coronacrisis en het EK voetbal. De nationale bonden, clubs, competities en de spelersvakbond zullen tijdens een conferencecall de huidige situatie bespreken en kijken wat er moet gebeuren: het toernooi gewoon door laten gaan, uitstellen of afgelasten. Sportverslaggever Rypke Bakker legt uit wat je kan verwachten.

