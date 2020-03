In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl.

Het kabinet heeft aan Nederland gevraagd om thuis te werken indien mogelijk. Op de redactie bij NU.nl geven we daar ook gehoor aan, maar wat betekent dat voor de nieuwsvoorziening? Hoe krijg je als lezer, luisteraar of kijker nu toch het laatste nieuws als eerst? We bellen in deze aflevering met hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en met onze redacteuren en verslaggevers die zowel thuis als op pad aan het werk zijn.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl. Heb je nog geen podcastapp? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcastapps voor iOS en Android.

Je vindt de Week van NU-podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.