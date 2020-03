In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Donderdag kwamen het kabinet en het RIVM met een nieuwe lijst van maatregelen om het coronavirus verder in te dammen. Zo gaan evenementen boven de honderd man niet meer door, worden mensen verzocht (indien mogelijk) thuis te werken en bij gezondheidsklachten binnen te blijven. Is dit wel genoeg en wel op tijd? Dat vragen we aan viroloog Ab Osterhaus.

