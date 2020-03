In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Starten de F1-coureurs zondag wel of niet in Melbourne? Dat is een vraag die momenteel steeds meer gesteld wordt. Als het aan de organisatie ligt, is het glashelder: er wordt geracet. Maar de regionale autoriteiten zouden nog wel eens roet in het eten kunnen gooien. Dat bespreken we met Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt, die momenteel in Australië is.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.