Forum voor Democratie (FvD) heeft de VPRO gedagvaard. Buitenhof-presentatrice Natalie Righton parafraseerde Thierry Baudet in een uitzending van 23 februari, maar volgens de partijleider kreeg hij woorden in zijn mond gelegd. De omroep stelt echter dat Righton enkel heeft gezegd waar de uitspraak van Baudet op neer kwam. Hoe zit dit en om welke uitspraak gaat het precies? Dat legt politiek verslaggever Edo van der Goot uit in de Dit wordt het nieuws-podcast.

