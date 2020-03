In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder op de dinsdag is gebeurd.

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag tijdens een staatsbezoek in Indonesië excuses gemaakt voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Het is voor het eerst dat een Nederlandse vorst hiervoor excuses maakt.

Hoe kijken we naar deze periode uit onze geschiedenis? Daarover bellen we hoogleraar algemene geschiedenis Wim van den Doel van de Universiteit Leiden.

Deel je mening en abonneer

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Bevalt deze middageditie van onze podcast of mis je wellicht iets wat de afleveringen nog completer zou maken? Reageer hieronder via ons discussieplatform NUjij.