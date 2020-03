In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Twee weken geleden sloten de Verenigde Staten en de Taliban een vredesakkoord met elkaar. Dat werd als historisch bestempeld omdat dit een einde zou maken aan de langste buitenlandse militaire interventie van de Amerikanen.

Disndag moeten er onderhandelingen plaatsvinden tussen Afghanistan en de Taliban, maar door politieke onenigheid in het land kan dit stroef verlopen. Afghanistan-kenner Sangar Paykhar legt in de Dit wordt het nieuws-podcast uit hoe het nou zit.

