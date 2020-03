In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder vandaag is gebeurd.

De handel op de Amerikaanse beurzen is maandag kort na de opening van de beurs stilgelegd. Dat gebeurde nadat de markten bij de start van de handel ruim 8 procent in de min waren gegaan.

Europese beurzen staan tevens al de hele dag flink in de min na een krach op de oliemarkt. En eerder maakten de Aziatische aandelen ook een flinke duik. De Japanse Nikkei-index verloor bijvoorbeeld maar liefst 8 procent. Het zijn dalingen die maandag eventjes normaal lijken. We praten erover in de Dit wordt het nieuws-podcast met Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro.

