Woensdag lieten zeven Formule 1-teams weten ontevreden te zijn met de deal die de FIA met Ferrari heeft gesloten. Mercedes, Red Bull Racing, McLaren, Racing Point, Renault, AlphaTauri en Williams zijn het er niet mee eens dat Ferrari wegkomt met het gebruik van een omstreden motor in 2019 en eisen opheldering. Formule 1-expert Joost Nederpelt legt uit hoe het zit.

