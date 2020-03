In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, presenteert deze woensdag haar wet die een 'green deal' mogelijk moet maken in de EU. Dat gaat om de klimaatdoelstellingen die de Europese Commissie voor ogen heeft: Europa moet in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. Hoe realistisch is dat plan en wat is er allemaal voor nodig? Daarover praten we met duurzaamheidsdeskundige en tevens weerman Reinier van den Berg.

