In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder vandaag is gebeurd.

Huisartsen hebben hun handen vol aan het coronavirus, zo liet de Nederlandse Vereniging voor Huisartsen (LHV) dinsdag weten. Hoe gaan huisartsen op dit moment om met de vraag naar informatie over het coronavirus? Dat vragen wij aan Jako Burgers, huisarts in Gorinchem en daarnaast woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

