Deze dinsdag worden in veertien staten tegelijkertijd Democratische voorverkiezingen gehouden. Daarmee wordt in een klap een derde van alle afgevaardigden verdeeld.

De meeste ogen zijn gericht op Bernie Sanders en Joe Biden, de grote favorieten. Maar daarnaast zal ook multimiljardair Michael Bloomberg zich mengen in de strijd. Buitenlandredacteur Matthijs Leloux praat je bij over wat je kan verwachten over het verkiezingsnieuws uit de Verenigde Staten.

