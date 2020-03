In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er eerder vandaag is gebeurd.

De eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak rond de tramaanslag in Utrecht verliep anders dan verwacht: Gökmen T. lachte naar nabestaanden, toonde geen respect voor de officieren van justitie en bespuugde zijn advocaat. Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal praat je bij over wat zich allemaal afspeelde in de rechtbank.

