In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Turkse president Erdogan dreigde eerder aankomende zaterdag de aanval in te zetten als Assad het Syrische leger niet terugroept uit de stad Idlib. Hij wil de regio “bevrijden” en zegt dat de Turkse troepen paraat staan. De vraag is nu alleen of Erdogan wel tot zaterdag gaat wachten.

Want In de tussentijd zijn Turkse troepen in het gebied in de nacht van donderdag op vrijdag hard getroffen door luchtaanvallen. Wat er precies is gebeurt dat kan Turkije-deskundige Nick Augustijn ons vertellen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.