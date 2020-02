In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De twee advocaten van kroongetuige Nabil B. zullen de komende drie inleidende zittingen in het Marengo-proces via een videoverbinding volgen zodat hun anonimiteit in stand blijft, zo werd woensdag bekend.

Wat betekent dit besluit voor deze zaak en voor zaken in het algemeen? En wat deed de rechtbank ertoe besluiten dit verzoek in te willigen? Rechtbankverslaggever Joris Peters legt het uit in deze Dit wordt het nieuws-podcast.

