In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept op niet naar bepaalde plekken in Noord-Italië te reizen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het reisadvies in sommige gemeenten van de provincies Lombardije en Padua is daarom ook verscherpt naar het hoogste niveau.

Susanne Lenssen en Karlien Liewes namen beiden contact met onze redactie op nadat het COVID-19-virus in Italië werd geconstateerd. In deze Dit wordt het nieuws-podcast delen zij hun verhaal.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.