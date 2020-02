In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In South Carolina debatteren de democraten dinsdagavond in een nieuw verkiezingsdebat. Voormalig burgemeester van New York, Michael Bloomberg, doet na het debat in Nevada nu voor de tweede keer mee. Amerika-deskundige Willem Post vertelt wie Bloomberg is en op welke wijze hij het wil opnemen tegen president Donald Trump.

