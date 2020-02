In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Wiki-Leaks-oprichter Julian Assange staat in Londen de maandag voor de rechter. Die moet besluiten of hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De VS verdenken hem van het verspreiden van staatsgeheimen. Assange dook eerder zeven jaar lang onder in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen en vorig jaar april werd hij het gebouw uitgesleept.

Waar wordt deze klokkenluider nou eigenlijk van verdacht? Dat vroegen wij aan Amerika-deskundige Diederik Brink.

