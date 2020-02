In De week van NU praat presentator en adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek met de redactie over het nieuws op NU.nl.

Het zijn hoogtijdagen voor breuken en scheidingen in bekend Nederland. Bridget Maasland en André Hazes zijn uit elkaar. Het huwelijk van Marco en Leontien Borsato is gestrand en Nicolette Kluijver is niet meer samen met haar Joost Staudt. Het zijn berichten die vaak ontzettend goed gelezen worden op NU.nl. Maar waarom klikken we massaal op de artikelen die meer vertellen over het leed van deze bekendheden? Chef van de entertainmentredactie Laura Cuppen legt het uit.

