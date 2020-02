In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze maandag gaan Iraniërs naar stembus om te stemmen voor een nieuw parlement. Het is vrijwel zeker dat de aanhangers van opperleider ayatollah Ali Khamenei de overwinning zullen behalen.

Maar het land heeft te maken veel spanningen. In het eigen land maar ook met de Verenigde Staten. Hoe Iran er nu voor staat dat vroegen wij aan Peyman Jafari, Iran-deskundige aan de universiteit van Princeton en de Universiteit van Amsterdam.

