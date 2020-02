In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Sinds vorige week komen organisaties, onderzoekers, bestuurders en deskundigen langs bij de Tweede Kamer om inzage te geven over de financiering van islamitische instellingen, zoals moskeeën, in Nederland. Worden zij beïnvloed door buitenlandse giften, op die vraag wil de onderzoekscommissie graag een antwoord.

Donderdag is de laatste dag van deze parlementaire ondervraging en politiek verslaggever Avinash Bhikhie kan uitleggen wat er allemaal besproken is.

