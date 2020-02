In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het boerenprotest van woensdag zal voor vertraging op de weg zorgen. Om het ergste te voorkomen weert de politie trekkers van de snelweg. Daardoor lopen de andere wegen naar verwachting juist sneller vol. 'Bewaar de kalmte en accepteer de vertraging', zo luidt het advies van verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

