Deze maandag begint in Den Bosch het strafproces tegen Martien R. en zijn handlangers. R. zou het kopstuk zijn geweest van een familie uit Oss, die prominente banden had met de onderwereld.

De zaak is gaan rollen dankzij een grootschalige zoekoperatie op diverse locaties in Oss. Deze operatie kreeg de naam Operatie Alfa. Rechtbankverslaggever Joris Peters kan ons alles vertellen over deze operatie en hoe deze eerste inleidende zitting eruit zal zien.

