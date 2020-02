In De week van NU praat presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie over het nieuws op NU.nl.

Redacteur Sanne Oving praat ons bij over stormen met een naam. Waarom roepen we nu dat Ciara is geweest en dat Dennis onze kant op komt? Mediahistoricus Huub Wijfjes legt uit of we het weer niet te groot maken door de personificatie ervan en Wilfred Jansen van Weerplaza vertelt wat we nou echt kunnen verwachten van 'storm' Dennis.

