Naar verluidt zou Noord-Korea deze vrijdag aanwezig zijn bij de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Dit zou voor het eerst in de geschiedenis zijn. Alleen of ze daadwerkelijk ook echt aanwezig zijn dat is één groot vraagteken. We gaan hierover praten met Korea-deskundige Remco Breuker.

