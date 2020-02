In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Donderdag zal het startschot voor de WK afstanden in Salt Lake City gegeven worden. Dit toernooi wordt gezien als het belangrijkste schaatsmoment van het jaar. Veel Nederlanders maken kans op een medaille en sommige hopen misschien zelfs op een wereldrecord.

NU.nl-verslaggever Daan de Ridder is afgereisd naar de Amerikaanse stad.

