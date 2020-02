In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Inwoners van de Amerikaanse staat New Hampshire mogen deze dinsdag hun stem uitbrengen op hun gewenste presidentskandidaat. Vorige week was de eerste Democratische voorverkiezing in Iowa en toen bleken Pete Buttigieg en Bernie Sanders daar de grootste winnaars en dus ook de grootste rivalen van elkaar te zijn.

Is het nog steeds een nek-aan-nekrace tussen beide en kunnen de overige kandidaten wellicht al beter hun koffers pakken? Amerika-deskundige Willem Post, die de afgelopen dagen in New Hampshire is geweest om daar de campagne strijd in levende lijve mee te maken, praat je bij in Dit Wordt Het Nieuws.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.